В Ульяновске обновят две школы для детей с ограниченными возможностями здоровья

Подрядчик планирует сдать объекты 15 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ульяновска планируют отремонтировать две школы для детей с ОВЗ до начала учебного года. В настоящее время ремонтные работы идут в школах №39 на проспекте Гая и в интернате №87 на улице Хрустальной. Данный вопрос обсудили на еженедельном «строительном часе», сообщает пресс-служба правительства региона.

В первой из упомянутых школ ремонт выполнен на 40%. Там почти закончили устройство теплоизоляции и сухую стяжку полов, а также обшивку стен и шпаклевку. Сейчас в образовательном учреждении монтируют потолки, обновляют систему отопления с заменой радиаторов, водопровода и канализации.

В интернате №87 завершаются замена оконных блоков и электромонтажные работы. Сейчас там штукатурят и шпаклюют стены, прокладывают полы и инженерные сети. Ремонт в данном здании выполнен на более чем 50%.

Подрядчик планирует сдать объекты 15 августа.