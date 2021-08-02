В Ульяновской области дополнительно выделили 30 миллионов рублей на усовершенствование наружного освещения

На выделенные средства установят 3344 современных источника освещения Фото: Михаил ФРОЛОВ

По решению главы Ульяновской области Алексея Русских на улучшение наружного освещения в регионе выделены еще 30 миллионов рублей. Деньги равными долями по 1,363 миллиона рублей распределят между 22 муниципалитетами. Вопрос модернизации наружного освещения обсудили сегодня на штабе по комплексному развитию региона.

На выделенные средства установят 3344 современных источника освещения. Строить новые участки сетей освещения или же докупать светильники – будут решать муниципалитеты.

В этом году наружное освещение модернизируют в 447 населенных пунктах. В настоящее время выполнено 34,6% от запланированных работ. Также более 10 тысяч светильников намерены заменить на энергоэффективные. Это позволит сэкономить региону до 72 миллионов рублей за год.