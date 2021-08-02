В Йошкар-Оле завершили ремонт дорог, запланированный на 2021 год

Из плана на 2022 год работы начаты на улице Панфилова и на Машиностроителей. Фото: mari-el.gov.ru

Сегодня в Йошкар-Оле комиссия под руководством главы региона совершила приемку дорог после ремонта. Она также проверила ход работ, которые ведутся в настоящее время. Миндорстрой региона отчитался, что запланированные на 2021 год работы завершены, уже запущена работа по объектам на 2022 год. Сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Во время поездки по объектам комиссия посетила, в частности, участки на улице Советская возле железнодорожного вокзала и мосту через реку Шоя по Санчурскому тракту. Обновления на обоих объектах завершены раньше срока.

Глава Марий Эл подчеркнул, что ускоренные темпы позволят республике и дальше рассчитывать на дополнительные лимиты.

Из плана на 2022 год работы начаты на улице Панфилова и на Машиностроителей. Сдать участки планируется уже в сентябре.