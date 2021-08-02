Метшин ревакцинировался от коронавируса

Фото: администрация Нижнекамского района.

Мэр Нижнекамска прошел ревакцинацию от коронавируса. Медики рекомендуют делать повторную вакцинацию тем, кто сделал прививку полгода назад и у кого титр антител упал менее количества значимых для защиты.

- К сожалению, мы видим, что пока ситуация в целом по COVID-19 не улучшается. Рост заболеваемости продолжается. Но там, где своевременно прививаются, меньше болеют. Многие нижнекамцы прошли вакцинацию, за что я хочу сказать отдельное спасибо!, - пишет на своей странице в Инстаграм Айдар Метшин. - Всех же остальных нижнекамцев, у кого нет противопоказаний, и кто пока еще не сделал прививку – призываю это сделать. Сегодня прививка – это наша с вами безопасность, это возможность сформировать коллективный иммунитет и с наименьшей долей вероятности заболеть коронавирусной инфекцией.