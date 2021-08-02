В Йошкар-Оле раньше намеченного срока отремонтировали и открыли Вараксинский мост

Обновление моста началось 3 июля. Фото: официальная страница правительства Республики Марий Эл "ВКонтакте"

Сегодня, 2 августа, в Йошкар-Оле открыли движение на обновленном Вараксинском мосту. Качество выполненных работ лично проверил глава региона Александр Евстифеев. Ремонт мостового полотна через реку Малая Кокшага по улице Водопроводная был выполнен менее чем за месяц. Сообщает городская мэрия.

Вараксинский мост – строение 1970-х годов. По оценке экспертов он находился в предаварийном состоянии: последний раз его ремонтировали в конце 1990-х.

Обновление моста началось 3 июля. Мостовики полностью сняли и заново уложили все защитные слои, укрепили основу моста, заменили дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, металлических ограждений, установили новое освещение.

Из-за ремонта на параллельных и совпадающих по маршруту улицах участились большие пробки. Поэтому глава региона поручил завершить обновление моста досрочно. Последние четыре дня работы здесь велись в круглосуточном режиме в три смены.

Александр Евстифеев отметил, что решение было правильным, а ускорение не повлияло на качество ремонта. В свою очередь, подрядчик заверил, что все гарантийные обязательства сохранены.