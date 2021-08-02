В Татарстане детей все чаще называют именами героев сериала "Великолепный век"

Тенденцию давать имена персонажей сериалов отметили в ЗАГСе Набережных Челнов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Естественный прирост населения по результатам первого полугодия в Набережных Челнах составил 559 человек.

- Это ключевой показатель эффективности социально-экономической политики. Следует подчеркнуть, что по результатам шести месяцев только в трех муниципальных образованиях отмечается естественный прирост. Это - Казань, Набережные Челны и Нижнекамск", - сообщила начальник городского управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Она отметила, что как и в предыдущие годы, мальчиков родилось больше, чем девочек, на 57 малышей.

В 32-х семьях зарегистрировано рождение двойни. В трех семьях родился пятый ребенок, в двух – седьмой и в одной челнинской семье на свет появился девятый ребенок.

Самой возрастной маме 47 лет, возраст самого взрослого папы 62 года. У 43-х новорожденных один или оба родителя являются гражданами иностранных государств, таких как Турция, Сирия, Китай и стран ближнего зарубежья.

Наблюдается тенденция выбора имени детям в честь особенно полюбившегося родителям персонажа. Например, после показа популярного сериала «Великолепный век» девочек назвали Валиде, Хадиджа, Фируза, мальчиков – Сулейман, Султан, Ибрагим, Юсуф. Появились девочки с именами Доминика после недавно вышедшего одноименного фильма. А благодаря сериалу «Основание Осман» появились мальчики с именем Осман.