В Татарстане утонул 40-летний мужчина

Тело мужчины передали полицейским. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

1 августа примерно 10.15 в Сармановском районе Татарстана, вблизи деревни Кук-Тау в реке Иганя обнаружили труп мужчины 1981 года рождения..

Спасатели МЧС извлекли из воды и передали тело сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия – несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах.

Напомним, что за купание в необорудованном месте нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан"

Согласно данной статье, физлица за подобное нарушение заплатят от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц накладывается штраф в размере от 4000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от 40000 до 50000 рублей.

В случае, если в непредназначенных для купания местах будут замечены дети, их родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.