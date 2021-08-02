Лыжные палки, пластинки и 80 килограмм бутылок: что дайверы нашли на дне Комсомольского озера в Казани

Фото: мэрия Казани.

30 мешков мусора собрали активисты с прибрежной и подводной зоны озера Комсомольского в Казани. Экоакцию организовало региональное отделение Русского географического общества. В уборке приняли участие 60 человек.

Как отметили организаторы, среди мусора чаще всего встречались пластиковые бутылки, одноразовая посуда и салфетки. Кроме того, 8 мешков оказались заполнены стеклянными бутылками общим весом 80 килограмм. Со дна дайверы подняли пластиковые бутылки, которые были наполнены водой или песком, лыжные палки, мяч, бытовые предметы и виниловую пластинку.

Следующая экоакция состоится 6 августа на пляже Нижнее Заречье. Активисты очистят прибрежную территорию Волги, а дайверы соберут мусор со дна реки.

- Всех желающих принять участие в уборке ждут в 10:00 на пляже. Ориентиром послужит белая палатка и звучащая музыка. Все необходимое – перчатки и мусорные мешки – горожанам выдадут на месте, - сообщает отделение Русского географического общества в РТ.