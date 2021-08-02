Капремонт жилых домов в Набережных Челнах: работы выполнены на 74%

Сезонные работы намерены завершить до 1 сентября.

В настоящее время процент выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в Набережных Челнах составляет 74%. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

- До 1 сентября мы планируем завершить сезонные виды работ. К ним относятся ремонт кровли, фасадов и системы теплоснабжения. Оставшиеся работы будут завершены до 1 октября, хотя согласно договора мы можем работать до 1 ноября, – отметил Зуев.

Мэр города Наиль Магдеев поддержал коллегу, отметив, что работы были начаты в апреле, а не в июле, как в прошлом году. Потому и закончены могут быть раньше, тем более, что погода тому способствует.

- Давайте, на месяц раньше завершим работы, но не в ущерб качеству. Качество должно быть высокое согласно стандартам, которые определены в республике, - подчеркнул Магдеев.