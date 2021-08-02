Предложил сняться в клипе и обещал крупный гонорар: в Казани учитель танцев собрал с девушек деньги и сбежал

После получения денег тренер перестал приходить на занятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре девушки из Казани стали жертвами мошенника. Все произошло еще в октябре 2019 года. Все потерпевшие рассказали, что ходили на обучение танцам к преподавателю из Москвы, который открыл свою студию в Казани. Спустя несколько занятий молодой человек предложил всем ученицам сняться в видеоклипе одного из лейблов и обещал, что каждая получит гонорар в размере 100 тысяч рублей.

Обязательства по закупке одежды и обуви для них он взял на себя, но попросил оплатить стоимость костюмов. Девушки дали согласие и перечислили на карту подозреваемого от 15 до 25 тысяч рублей. Однако уже на следующий день он не пришел на занятие, которое должно было состояться по расписанию, и перестал отвечать на звонки.

- Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что после получения денег 26-летний уроженец Оренбургской области купил билеты и улетел в Москву. С целью раскрытия преступления, молодой человек был объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

1 августа полицейские выехали в служебную командировку в Чебоксары и задержали подозреваемого. В настоящее время с его участием проведены все следственные действия. Свою вину он полностью признал.

По данным фактам расследование уголовных дел продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.