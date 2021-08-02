В Лаишевском районе Татарстана готовят к открытию новую школу

Планируется, что новая общеобразовательная школа в Усадах разгрузит Столбищенскую среднюю школу. Фото: mon.tatarstan.ru

В Лаишевском районе Татарстана началась итоговая проверка строительства новой школы. Она расположена в селе Усады. Объекту осталось получить заключение о соответствии проектной документации. Сообщает Минобрнауки Татарстана.

Образовательное учреждение площадью здания восемь тысяч квадратных метров рассчитано на 500 мест. На первом этаже оборудованы помещения рекреации, актовый зал на 200 мест и обеденный зал на 250 мест. На втором этаже расположился спортивный зал, а также лаборантские, кабинеты домоводства и библиотека. А третий этаж полностью оснастили учебными классами и кабинетами.

На территории школы оборудованы отдельные площадки для подвижных игр и отдыха, для занятий гимнастикой и игры в волейбол. Предусмотрен и стадион с полем для мини-футбола и беговыми дорожками.

Планируется, что новая общеобразовательная школа в Усадах разгрузит Столбищенскую среднюю школу.