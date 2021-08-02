Девушки из Набережных Челнов стали чаще выходить замуж за иностранцев: среди женихов граждане США, Бельгии и Вьетнама

Фото: мэрия Набережных Челнов.

В Набережных Челнах за шесть месяцев текущего года узами брака соединили свои сердца 1284 пары, что на 37% выше уровня предыдущего года. На летние месяцы традиционно приходится пик свадебного сезона, планируется еще более двух тысяч свадеб.

В городе более чем в два раза увеличилась регистрации браков с иностранцами, их количество составило 42 пары. Женихи – граждане Турции, Вьетнама, США, Ирака, Бельгии. Из стран СНГ максимальное количество браков приходится на граждан Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.

Возрастным рекордом первого полугодия этого года стала регистрация брака 88-летнего мужчины. Самой возрастной невестой стала 74-х летняя дама.