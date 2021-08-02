50 жителей Татарстана заразились коронавирусом за сутки

С начала пандемии от Covid-19 вылечились 21 289 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 49 – контактные. По данным пресс-службы республиканского минздрава, 16 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому.

По данным на 2 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 032 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 21 289 человек, в том числе 6 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 831 224 человека, из них 620 445 получили вторую прививку.