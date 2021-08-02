Дублер Горьковского шоссе в Казани полностью оснастят шумозащитными экранами

В настоящее время возводят участок с основной дорогой в 4,7 километра и съездом в 848 метров. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Казани по всей протяженности дублера Горьковсого шоссе установят шумозащитные экраны. Так проектировщики отгородят жителей примыкающих жилых массивов от шума на трассе. В настоящее время 105 рабочих и 115 единиц техники возводят второй пусковой комплекс дороги первого этапа строительства. Сообщает Миндортранс Татарстана.

В данный комплекс входит основная дорога длиной 4,7 километра. Она четырехполосная, ширина проезжей части – 17,7 метров. Участок проходит по категории магистральной улицы районного значения. Далее построят съезд к жилому комплексу «Серебряный бор» на 848 метров – двухполосная дорога с восьмиметровой проезжей частью. На обоих участках предусмотрен тротуар с совмещенной велодорожкой.

Также на участке продолжают реконструкцию водоводов и сетей электроснабжения, устанавливают ливневую канализацию. На поверхности дороги возводят земляное полотне и конструкции дорожной одежды.

В ведомстве заверили, что все работы идут строго по графику. Дорогу-дублер планируют открыть к концу 2022 года.