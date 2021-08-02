В Казани из 13 аварийных домов начали расселять жителей

По плану почти 300 человек, которые числятся в указанных домах, должны переехать оттуда до конца 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани началось расселение жителей из 13 домов на 100 жилых помещений, признанных аварийными. По плану почти 300 человек, которые числятся в этих домах, должны переехать оттуда до конца 2022 года. Для этих горожан власти Татарстана выделили 223,4 миллиона рублей на приобретение новых квартир в жилом комплексе «Салават Купере». Сообщает городская мэрия.

В скором времени начнут расселять жителей трех аварийных домов на улице Ново-Азинская, двух – на Колымской, еще двух – на переулке Дружный, а также дома на Железнодорожной, Водников, Главной, Привокзальной, Бирюзовой и переулке Поселковый.

Новое жилье взамен аварийному жителям предоставляется бесплатно. Более того, площадь новых квартир на 30-40% больше старых. На благоустроенные квартиры претендуют те жители, которые числились хозяевами прежних до признания их аварийными. В случае, если квартира куплена уже после этого, владельцам положена только выплата за изъятие.