В Татарстане перевернулся внедорожник, погибла 21-летяя девушка

Водитель не справился с управлением. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

1 августа в Татарстане произошла серьезная авария. В 1.35 на автодороге Яманчурино-Избахтино, 28-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» на большой скорости не справился с управлением. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка - 21-летняя жительница Республики Чувашия от полученных травм скончалась на месте ДТП.

- В момент ДТП она сидела на переднем пассажирском сидении, ремнем безопасности не была пристегнута, - уточнили в пресс-службе МВД РТ.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.