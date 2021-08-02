Картофель по 20 рублей, морковь по 30: где в Татарстане дешево купить овощи

Ярмарки будут работать до стабилизации цен в магазинах.
В ближайшую субботу, 7 августа, в Казани стартуют специальные овощные ярмарки, организованные для обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией и стабилизации ситуации с ценами в магазинах.
Такое решение принято Исполнительным комитетом Казани совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.
На ярмарочных площадках производители представят продукцию по доступным ценам. К примеру, лук и свекла будут продаваться за 15 рублей/кг, картофель – 20 рублей/кг, морковь – 30 рублей/кг, капуста – 25 рублей/кг.
Торговля будет организована на 5 площадках. Они будут работать еженедельно по субботам с 6:00.
Адреса торговых площадок
Авиастроительный район – улица Дементьева, возле дома №7;
Кировский район – улица Батыршина, возле дома №20;
Ново-Савиновский район – улица Академика Лаврентьева, возле дома №10;
Приволжский район – улица Фучика, возле дома №72;
Советский район – улица Липатова, 7.
- Торговля в таком формате продлится до стабилизации цен на овощную продукцию на предприятиях торговли либо до 11 сентября текущего года, когда начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, – заявил Фазылянов.