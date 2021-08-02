График отключения горячей воды в Ульяновске в августе - сентябре 2021 года: полный список дат и адресов

Испытания будут длиться не более недели.

В преддверии отопительного сезона в Ульяновске пройдут контрольные проверки тепловых сетей.

Планируется, что с 6 по 12 сентября ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 одновременно приостановят подачу горячего водоснабжения для Засвияжского и Ленинского районов, 3-го и 4-го микрорайонов, Опытного поля в Железнодорожном районе, Нового города и Верхней террасы в Заволжье.

Теплоисточники МУП «Городская теплосеть» проведут испытания в следующие сроки:

котельная «Ульяновский патронный завод» на Нижней террасе – с 24 по 26 августа;

«Южная районная котельная» в Киндяковке – с 20 по 22 сентября (срок может быть скорректирован);

«Заволжье 5» – 23 августа;

«Госплемобъединение», «Квартал 267» – с 23 по 24 августа;

«Панорамная» – с 23 по 25 августа;

«Квартал 304» – 25 августа;

«Квартал 337/1», «Квартал 280» – с 25 по 27 августа;

«УНИПТИМАШ», «Училище связи» – со 2 по 3 сентября;

«Облвоенкомат» – с 7 по 9 сентября;

«Облбольница» – 8 сентября.

Котельная ООО «ТГК», снабжающая теплом и ГВС дома в переулке Брюханова, на улицах Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и Уютной, организует проверку сетей со 2 по 13 августа.