Татарстанские семьи получили от Россельхозбанка более 5 млрд рублей на сельскую ипотеку

Более 2300 семей в Татарстане смогли на льготных условиях приобрести недвижимость в сельской местности. Финансовую поддержку жители республики получили благодаря программе Россельхозбанка «Сельская ипотека». Общий объем поддержки, оказанной населению, составил более 5 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита составляет 2,2 млн рублей.

«Сельская ипотека пользуется популярностью у заемщиков Республики Татарстан. Радует, что данный банковский продукт часто берет молодежь, желающая трудится у себя на малой родине с большим энтузиазмом. И большим плюсом является и тот факт, что для сельской ипотеки необходим лишь стандартный комплект документов», - отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Население Татарстана чаще всего приобретает жилые дома (45% от общего количества выданных кредитов), квартиры по договорам долевого участия (15%) и договорам купли-продажи (39%).

Клиенты предпочитают приобретать жилье в малых населенных пунктах (с населением численностью до 5 тысяч человек) – на этот сегмент приходится большая часть, 37% одобренных заявок, в районных центрах (численность населения от 5 до 10 тысяч человек) - 33% от заявок. 20% клиентов приобретают жилье в поселениях с численностью от 10 до 20 тысяч человек и 11 % - в населенных пунктах от 20 до 30 тысяч человек.

О преимуществах сельской ипотеки и комфорте жизни на селе говорят сами татарстанцы. «Родилась и выросла в деревне, поэтому предпочитаю жить в частном доме. Здесь и комфортно, и спокойно. Сейчас приобрела новый дом по сельской ипотеке и не нарадуюсь», - поделилась Гузалия Хасанова, жительница Пестречинского района.

Реализация сельской ипотеки в Татарстане продолжается. Для получения льготного кредита необходимо обратиться в офис Россельхозбанка или оставить заявку на сайте Свое Жилье.

Напомним, условиями получения кредита по сельской ипотеке являются достижение потенциальным заемщиком возраста 21 год, постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации. Максимальная сумма кредита, при приобретении объекта недвижимости на территории Республики Татарстан составит 3 млн. рублей. Оформить кредит можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%.