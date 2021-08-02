"Фейенорд", ПАОК или "Гент": с кем "Рубин" может сыграть в раунде плей-офф Лиги Конференций 2021/2022

Фото: ФК "Рубин".

5 августа казанский "Рубин" после шестилетнего перерыва возьмет старт в еврокубках. В матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций подопечные Леонида Слуцкого сразятся с польским "Ракувом".

Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в раунде плей-офф. Это заключительный этап перед групповым турниром, в котором сыграют 32 команды. Меж тем, несмотря на то, что матчи третьего раунда еще не состоялись, уже 2 августа станут известны вероятные соперники "Рубина" (если он, конечно, пройдет поляков).

Так, по данным "Спорт-Экспресса", казанцы точно не сыграют с главными грандами турнира - английским "Тоттенхэмом" и итальянской "Ромой". Впрочем, соперник у казанцев все равно может быть серьезный. Среди вероятных противников команды из Нидерландов, Бельгии и Греции, с которыми российские клубы в последнее время играют не столь удачно. Вот список пар третьего раунда, "Рубин", если пройдет "Ракув", сыграет с победителем одной из них.

"Люцерн" (Швейцария) — "Фейеноорд" (Нидерланды);

"Гент" (Бельгия) — РФС (Латвия)

"Астана" (Казахстан) — КуПС (Финляндия)

"Богемиан" (Ирландия) — ПАОК (Греция)

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций 2021/2022 состоится 2 августа. Начало в 15.00.