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Общество1 августа 2021 20:14

В Чебоксарах на канализационном коллекторе произошла серьезная авария

На месте ведутся восстановительные работы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Авария произошла по адрес Шевченко, 8а. Фото: gcheb.cap.ru

Авария произошла по адрес Шевченко, 8а. Фото: gcheb.cap.ru

Сегодня, 1 августа, в Чебоксарах на канализационном трубопроводе 900 миллиметров произошла авария. Это случилось на Шевченко, 8а. Сообщает городская мэрия.

«Водоканал» оперативно перекрыл трубопровод и начала работы по опорожнению. Всех руководителей коммунальных служб оповестили о мобилизации сил и подготовке средств для устранения аварии.

По состоянию на 11:50 на месте случившегося опорожняли трубы. На 16:00 – уже шли разрытие и восстановительные работы. Ограничивать движение транспорта не пришлось.

Обстановку лично контролирует глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.