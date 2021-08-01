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Общество1 августа 2021 16:42

В зоопарк «Река Замбези» в Казани доставят животных: кто станет новым соседом обитателей

В Татарстан привезут животных африканского происхождения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Зоопарк "Река Замбези". Фото: @tigp_rt

Зоопарк "Река Замбези". Фото: @tigp_rt

Зоопарк «Река Замбези» в столице Татарстана скоро сможет похвастаться новыми видами животных. В Казань доставят, в частности, африканских слонов, черных носорогов, горилл, лошадиных антилоп. Об этом объявил «Татинвестгражданпроект» в Инстаграм-аккаунте.

В публикации также отмечаются преимущества зоопарка для содержания таких животных. «Река Замбези» оснащена современной инфраструктурой, автоматизированными процессами ухода за животными, инженерными системами и общественными пространствами, которые спроектированы с учетом лучших мировых практик.