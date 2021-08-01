К новому учебному году школы Татарстана переведут на единый интернет-тариф

После этого образовательные учреждения перестанут переплачивать за интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу сентября школы Татарстана подключат к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Татарстана. Во всех 1402 образовательных учреждениях начнет действовать единый тариф на интернет. Сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В настоящее время к данной системе уже подключили большинство школ региона. Несмотря на разницу в скорости, где в городских школах – это 100 Мб/сек, в сельских – 50 Мб/сек, предоставленные услуги оплачиваются по единому тарифу. Школы, не подключенные к системе, платят по тарифам своих операторов.

Нововведение позволит устранить неравное положение, в котором находятся около трети школ Татарстана. После этого образовательные учреждения перестанут переплачивать за интернет.