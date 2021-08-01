В Казани появится детский сад с интерактивным обучающим комплексом

Новый детсад рассчитан на 150 человек. Фото: mon.tatarstan.ru

В Казани в жилом комплексе «Солнечный город» готовится к открытию новый детский сад. Дошкольное учреждение станет филиалом детского сада №4. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Новый детсад рассчитан на 150 человек, запись в него уже открыта. Там сформируют восемь групп.

Особенностью этого дошкольного учреждения станет интерактивный обучающий комплекс. Он представляет собой настенную панель с сенсорным экраном и со специальным программным обеспечением. В комплекс загружены десятки развивающих заданий на разную тематику, в частности, государственность, достопримечательности, культура. На все оборудование нового детского сада было выделено 10,5 миллиона рублей.

Сейчас на объекте активно готовятся к открытию. Там уже провели опрессовку систем отопления, установили тревожную кнопку и датчики безопасности, систему видеонаблюдения, дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации. Также в настоящее время для учреждения ищут кадры.