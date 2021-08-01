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Общество1 августа 2021 11:19

В Йошкар-Оле в одном из дворцов культуры открыли Центр вакцинации

В городе он будет работать ежедневно
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Посетители центра заполняют анкету, заходят на осмотр врача и, при отсутствии противопоказаний, получают компонент вакцины

Посетители центра заполняют анкету, заходят на осмотр врача и, при отсутствии противопоказаний, получают компонент вакцины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Йошкар-Оле начал работу новый Центр вакцинации от коронавируса. Он расположился во Дворце культуры им.ХХХ-летия Победы. Большой прививочный пункт лично проверил мэр города. Сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

В Центре вакцинации оборудованы 10 кабинетов, там трудятся врачи из разных медучреждений города. Чтобы привиться, посетителям нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Далее они заполняют анкету, заходят на осмотр врача и, при отсутствии противопоказаний, получают компонент вакцины.

В будние дни центр будет работать с 10.00 до 20.00. а в выходные прививку можно сделать с 10.00 до 15.00.