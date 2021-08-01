В Йошкар-Оле в одном из дворцов культуры открыли Центр вакцинации

Посетители центра заполняют анкету, заходят на осмотр врача и, при отсутствии противопоказаний, получают компонент вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Йошкар-Оле начал работу новый Центр вакцинации от коронавируса. Он расположился во Дворце культуры им.ХХХ-летия Победы. Большой прививочный пункт лично проверил мэр города. Сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

В Центре вакцинации оборудованы 10 кабинетов, там трудятся врачи из разных медучреждений города. Чтобы привиться, посетителям нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Далее они заполняют анкету, заходят на осмотр врача и, при отсутствии противопоказаний, получают компонент вакцины.

В будние дни центр будет работать с 10.00 до 20.00. а в выходные прививку можно сделать с 10.00 до 15.00.