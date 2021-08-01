2 августа в Ульяновске частично перекроют или снизят давление холодной воды

Ограничение связано с подготовкой водоводов к отопительному сезону. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске 2 августа ограничат холодное водоснабжение. В ряде микрорайонов воду частично перекроют или снизят напор. Ограничение связано с подготовкой водоводов к отопительному сезону. Сообщает городская мэрия.

С 9:00 2 августа ориентировочно до 4-5 часов утра 3 августа давление холодной воды будет снижено в Дальнем Засвияжье, в том числе в микрорайоне «Юго-Западный» и районе Киндяковка.

Также на этот период полностью перекроют холодную воду в селе Карлинское, посёлках Сельдь, Новосельдинский, Дачный, имени Карамзина и Белый Ключ.