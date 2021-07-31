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Общество31 июля 2021 19:38

В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Умерли два мужчины и три женщины
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По состоянию на 31 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 616 случаев смерти от Covid-19.

По состоянию на 31 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 616 случаев смерти от Covid-19.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане зарегистрировано еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения и три женщины 1951, 1955 и 1956 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава РТ.

По состоянию на 31 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 616 случаев смерти от Covid-19.