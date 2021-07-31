В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

По состоянию на 31 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 616 случаев смерти от Covid-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане зарегистрировано еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения и три женщины 1951, 1955 и 1956 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава РТ.

По состоянию на 31 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 616 случаев смерти от Covid-19.