Автобусный маршрут №91 в Ульяновске возобновит работу с 2 августа

Фото: мэрия Ульяновска.

По многочисленным просьбам жителей и для обеспечения транспортной доступности села Баратаевка со 2 августа будет возобновлена работа маршрута №91 «ОГУСП «Тепличное» – Моторный завод».

Как отмечают в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации, сокращение маршрута следования позволит сократить интервал движения. На маршруте АО «ПАТП-1» задействует три автобуса средней вместимости марки «СимАЗ».

Отправление из Баратаевки по графику: утром – в 05:55, 06:30, 7:10, 7:40 и 8:10, днём – в 14:00, 14:35, 15:10, 15:45, 16:25, 16:55, 17:30 и 18:10.

Отправление от Моторного завода: утром – в 6:15, 6:50, 7:25, 8:03 и 8:33, днём – 14:55, 15:30, 16:05, 16:40, 17:20 и 17:40.