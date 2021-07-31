Вам безразлично, где ваши люди отдыхают: Минниханов отчитал глав муниципалитетов за состояние парков

Жители республики стали чаще жаловаться на ситуацию в парках. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Рустам Минниханов поручил главам муниципальных районов тщательнее следить за порядком в созданных общественных пространствах: парках, скверах, набережных, отремонтированных дворах. В противном случае в последующие годы данным районам не будут предоставляться средства на реализацию данных программ.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что сегодня от жителей республики поступают жалобы о ненадлежащем содержании общественных пространств: разбитые фонари и скамейки, неубранный мусор, требуется ремонт малых архитектурных форм. Также татарстанцы обратили внимание на неработающие туалеты и травмоопасные элементы на детских площадках.

Обращаясь к руководителям на местах, Рустам Минниханов поручил до конца лета – до Дня Республики - привести все общественные пространства в надлежащий вид. Он отметил, что районы и города, которые не будут должным образом следить за состоянием объектов, в будущем не получат средства на эти цели. Также данные муниципалитеты рискуют не попасть в программу «Наш двор».

- Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это не интересно и не нужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти. Мы тратим огромные деньги на эти проекты, радуемся каждому объекту. Их нужно содержать. Это дешевле чем потом всё ремонтировать, - подчеркнул глава республики.

С 2015 по 2020 год на территории Татарстана благоустроено 443 объекта на общую сумму более 14,6 млрд рублей. В 2021 году в планах благоустроить ещё 69 общественных пространств.