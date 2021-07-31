Еще 55 человек заразились коронавирусом в Татарстане

По данным на 31 июля 2021 года,в Татарстане зарегистрирован 23 931 случай COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19, из них 7 – завозные, 48 – контактные. По данным пресс-службы республиканского минздрава, 12 человек госпитализировано, 43 получают лечение на дому.

По данным на 31 июля 2021 года,в Татарстане зарегистрирован 23 931 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 21 274 человека, в том числе 69 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 825 824 человека (прирост – 12 567), из них 606 371 получил вторую прививку.