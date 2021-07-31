Участок улицы Тихорецкая в Казани полностью перекроют на 2,5 недели

Причина перекрытия дороги - ремонтные работы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В связи с проведением ремонтных работ с 29 июля до 9 августа 2021 года по улице Тихорецкая от улицы Магистральная до улицы 2-я Тихорецкая Приволжского района города Казани временно ограниченно движение транспортных средств.

С 10 по 27 августа 2021 года планируется полное закрытие данного участка дороги. Объезд места ограничения возможен через улицы: Техническая, Кулагина, Каучуковая, а так же через площадь Вахитова.

Госавтоинспекция Казани просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.