Капремонт 2021 в Татарстане: реализация программ составляет 69%.

Пока работы ведутся по графику. Фото: Виктория ДУДИНА

О реализации республиканских программ капитального ремонта объектов социального назначения рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он сообщил, что республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года выполнены на 69%. В этом году Татарстан реализует 28 таких программ. По сумме в них входят более 3 тысяч объектов. Бюджет программ – более 23 миллиардов рублей.

К настоящему времени удалось завершить реализацию 4-х программ с лимитом финансирования в 266 миллионов рублей. Это программы капремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия (13 объектов), учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии (12 объектов), зданий (помещений) Исполнительных комитетов (Советов) поселений (15 объектов) и общежитий.

Самыми масштабными являются мероприятия, которые реализуются в рамках республиканской программы ремонта образовательных учреждений. В общей сложности по ней должны быть отремонтированы 213 образовательных объектов. Объем программы составляет 2 млрд рублей. В ее реализации ориентируются, прежде всего, на начало нового учебного года. Поэтому выполнение здесь выше среднего значения – 78%. Так, в данную программу включены 49 детсадов. Работы на них выполнены на 73%. При этом 15 объектов готовы, а 34, соответственно, в настоящее время ремонтируются.

В части ремонта общеобразовательных школ работы выполнены на 82%. В программу этого года включены 33 общеобразовательных организации. 22 из них у подрядчиков находятся в работе. 11 школ готовы принять учеников.

Закончен ремонт 3-х коррекционных школ. 7 таких школ пока ремонтируются. В целом по этим объектам СМР выполнены на 80%.

На 95% закрыт объем работ по ремонту функциональных зон в школах. 90 объектов завершены, 26 у подрядчиков в работе.

Работы по формированию доступной среды на объектах образования в этом году проходят в трех детских садах и одной школе. Здесь строители также близки к завершению работ – СМР закрыты на 96%.

Программу организации горячего питания в школах в этом году республика реализует впервые. В 2021 году должны быть отремонтированы или вновь созданы 198 таких объектов. В работе находятся 196 из них.

В программу капитального ремонта ресурсных центров в этом году входят 5 объектов. В работе у подрядчиков сейчас 4 образовательных организации. 1 объект завершен. Объем выполненных работ - 70%.

Также завершен капитальный ремонт 3 медицинских стационаров, 1 детского оздоровительного лагеря, 5 подростковых клубов, 6 спортивных объектов, 2 образовательных учреждений отрасли культуры, 22 стационарных организаций социального обслуживания, 7 муниципальных архивов, 27 подведомственных зданий Минлесхоза.