Американки играли как кони: Волейболистка казанского "Динамо" прокомментировала победу России над США на Олимпийских играх в Токио

Фото: ВК "Динамо".

Волейболистка сборной России и казанского "Динамо" Ирина Королёва прокомментировала победу россиянок над командой США в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Наши волейболистки взяли верх в трех партиях - 25:20, 25:12, 25:19.

- Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Оказывается, мы и Китай последний раз побеждали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! 3:0 с США, 25:12 в сете — когда вообще Америка кому-либо так проигрывала? Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На этом турнире американки практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них. Очень рада, — цитирует Королёву пресс-служба ОКР в своем Инстаграме.