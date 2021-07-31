Мост через реку Зай в Нижнекамском районе перекроют с 16 августа 2021 года

Фото: администрация Нижнекамского района.

В понедельник, 16 августа, начнутся ремонтные работы по замене аварийных деформационных швов на мосту через Зай у села Борок на автомобильной дороге «Чистополь-Нижнекамск».

Дорога на участке будет перекрыта, но будут организованы безопасные пешеходные дорожки. Объезд организован по действующей сети автомобильных дорог по маршруту Чистополь – Сухарево – Заинск – Нижнекамск и обратно.

Напомним, ремонтные работы планировалось начать 13 августа. Однако по многочисленным просьбам и обращениям горожан работы было решено перенести на понедельник, 16 августа, чтобы нижнекамцы могли в выходные дни свободно добраться до своих дачных участков. Также подрядная организация приложит все усилия для того, чтобы сократить срок ремонтных работ.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. К слову, при производстве деформационных швов будут использовать высокотехнологичные быстротвердеющие составы немецкой фирмы «BASF». Они требуют температуры воздуха выше 15 градусов, поэтому перенести работы на более поздний срок не представляется возможным, сообщают специалисты.