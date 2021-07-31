"Нефтехимик" подписал хорватского защитника, он стал первым легионером из Европы в истории клуба

Фото: ФК "Нефтехимик".

В последнее время многие команды ФНЛ начали смотреть на международный рынок. В большинстве команд хоть один иностранец из дальнего зарубежья, но присутствует. "Нефтехимик" в последние два сезона легионеров из дальнего зарубежья в состав не привлекал, но накануне все же подписал контракт с хорватским защитником.

Ариену Мршуле 23 года. Сезон 2018-2019 он провел в клубе "Сенглеа" (высшая лига. Мальта). Последней командой Мршули был "Ноа Юрмала" из Латвии. "Нефтехимик" стал для него дебютным клубом в России. Контракт рассчитан до декабря 2022 года.

Отметим, что легионеров из стран Европы, не входивших в состав СССР, в "Нефтехимике" никогда не было. За всю историю клуба в команде было только 4 иностранца из дальнего зарубежья - камерунцы Тонга и Сапет, ганец Сакки и эквадорец Чала.

Хорватский защитник уже внесен в заявку "Нефтехимика" на сезон и может дебютировать за команду уже сегодня в матче 4 тура против липецкого "Металлурга".