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Спорт31 июля 2021 17:30

Слуцкий о предстоящем старте Рубина в Лиге Конференций 2021/2022: Готовимся со всей серьезностью

По словам главного тренера казанского клуба, польский "Ракув" не так слаб, как многие думают
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

После победы над тульским "Арсеналом" все мысли игроков и тренеров "Рубина" направлены на предстоящий старт команды в Лиге Конференций 2021/2022. Уже 5 августа подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть первый матч против польского "Ракува". Поляки - дебютанты еврокубков, но и "Рубин" долгое время не выступал на международной арене. Так что просто казанскому клубу не будет.

- Мы смотрели обе их игры с "Судувой". Хорошая команда, которая стала вице-чемпионом Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда. Мы знаем прекрасно, что наши команды имели проблемы не только с командами из Польши, а даже из стран, которые находятся в рейтинге ниже. Поэтому готовимся со всей серьезностью. Это на самом деле очень серьезный соперник. Нас ожидают очень сложные поединки.