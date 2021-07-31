Слуцкий о предстоящем старте Рубина в Лиге Конференций 2021/2022: Готовимся со всей серьезностью

Фото: ФК "Рубин".

После победы над тульским "Арсеналом" все мысли игроков и тренеров "Рубина" направлены на предстоящий старт команды в Лиге Конференций 2021/2022. Уже 5 августа подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть первый матч против польского "Ракува". Поляки - дебютанты еврокубков, но и "Рубин" долгое время не выступал на международной арене. Так что просто казанскому клубу не будет.

- Мы смотрели обе их игры с "Судувой". Хорошая команда, которая стала вице-чемпионом Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда. Мы знаем прекрасно, что наши команды имели проблемы не только с командами из Польши, а даже из стран, которые находятся в рейтинге ниже. Поэтому готовимся со всей серьезностью. Это на самом деле очень серьезный соперник. Нас ожидают очень сложные поединки.