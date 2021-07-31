В Ульяновской области "девятка" протаранила ограждение и вылетела в кювет, погиб один человек

Водителя и пассажирку легковушки госпитализировали.

В Майнском районе Ульяновской области 30 июля произошло серьезное ДТП. На 189 километре автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» около 4.30, слетел с дороги ВАЗ девятой модели.

По предварительной информации, за рулем находился 38-летний мужчина, который не имел права садиться за руль, у него нет водительского удостоверения. Во время движения он не смог удержать машину на дороге. В результате легковушка врезалась в металлическое ограждение, а затем упала в метровый кювет.

От полученных травм 46- летний пассажир "девятки" погиб на месте происшествия. Водитель и еще одна пассажирка, 38-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы с места аварии.