Троллейбус № 2 в Казани с 1 августа изменит маршрут: новая схема движения

Фото: мэрия Казани.

С 1 августа в Казани в тестовом режиме изменится схема движения троллейбуса №2. Из кольцевого маршрута будет исключен участок от улицы Академика Арбузова до парка Горького.

Троллейбус будет следовать по маршруту: «Улица Халитова» – «Улица Адоратского» – «Магазин «Океан» – «Проспект Ибрагимова» – «Кремлевская дамба» – «Площадь Тысячелетия» – «Улица Лево-Булачная» – «Станция метро «Площадь Тукая» – «Университет» – «Театр имени Тинчурина» – «Улица Гоголя» с поворотом на улицу Карла Маркса.

- Изменения вводятся на два месяца в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей, за это время будет проанализирован пассажиропоток. В случае проявленного интереса у горожан маршрут будет утвержден, - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Протяженность маршрута составит 28 километров. В будни на линию будут выходить 10 троллейбусов, в выходные – 8. Интервал движения составит 9-10 минут и 11-12 минут соответственно. Продолжительность оборотного рейса – 1 час 34 минуты.