"Рубин" разгромил "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Фото: ФК "Рубин".

Во втором туре чемпионата России по футболу "Рубин" на выезде встречался с "Арсеналом". Казанцы быстро открыли счет, причем сделали это после изумительной комбинации. Завершил ее Ин Бом Хван несильным, но очень точным ударом в противоход голкиперу.

На 37-й минуте Джордже Деспотович заработал пенальти и сам его реализовал. А окончательный счет еще до перерыва установил Хвича Кварацхелия. Получив мяч от Сеада Хакшабановича, грузин шикарным обводящим ударом отправил мяч в девятку.

Во втором тайме счет не изменился, а тренеры на двоих сделали десять замен. Леонид Слуцкий, очевидно, уже держал в уме предстоящий выездной матч в Польшу