В Казани суд арестовал основателя финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина на два месяца

Суд арестовал Доронина до 28 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца, а именно до 28 сентября, одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Его задержали сегодня, 30 июля, в столице Татарстана.

Напомним, что по версии следствия, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации "Финико", осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом, были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что по убеждению следствия фактически инвестиционная деятельность не велась.

- Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На суде сторона защиты отмечала, что вкладчиков предупреждали о возможных рисках, а сам Доронин просил оставить его под домашним арестом. Впрочем, суд решил иначе. Доронин арестован до 28 сентября 2021 года.