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Общество30 июля 2021 20:44

Прогноз погоды в Татарстане 31 июля 2021 года: дождь, град и до 31 градуса тепла

Прогноз погоды в Татарстане 31 июля 2021 года: порывы ветра будут достигать 20 м/с
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Без зонтика на улицу лучше не выходить.

Без зонтика на улицу лучше не выходить.

В последний день июля на территории Татарстана существенно ухудшится погода. Так, 31 июля в республике прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днём кратковременные дожди, локально сильные, местами гроза и град. Ветер ночью южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днём западный 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31 градуса выше нуля.