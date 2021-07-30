Прогноз погоды в Татарстане 31 июля 2021 года: дождь, град и до 31 градуса тепла

Без зонтика на улицу лучше не выходить.

В последний день июля на территории Татарстана существенно ухудшится погода. Так, 31 июля в республике прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днём кратковременные дожди, локально сильные, местами гроза и град. Ветер ночью южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днём западный 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31 градуса выше нуля.