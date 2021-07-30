В Казани очистят от мусора озеро Комсомольское

Фото: мэрия Казани.

В первый день последнего месяца лета в Казани пройдет экологическая акция по уборке прибрежной территории озера Комсомольского. Принять участие в ней приглашают всех желающих.

- Участников экоакции ждут в 10:00 возле водоема. Ориентиром послужит белая палатка и звучащая музыка. Все необходимое – перчатки и мусорные мешки – горожанам выдадут на месте, - сообщает отделение Русского географического общества в РТ.

В уборке также примут участие дайверы подводного научно-исследовательского отряда им.А.А.Леонова. Они соберут мусор со дна озера.