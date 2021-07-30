В Татарстане водитель КАМАЗа погиб от удара током во время разгрузки щебня

Сам грузовик сгорел. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

30 июля 2021 года у села Слобода Черемуховая Новошешминского района в результате удара электрическим током погиб 24–летний водитель автомобиля КАМАЗ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным мужчина привез щебень для строительства второстепенной дороги. Во время разгрузки он задел кузовом грузовика высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил удар электротоком и скончался на месте, а автомобиль загорелся.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.