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Общество30 июля 2021 15:45

"Никому не говорите, а то сорвете секретную операцию": пенсионерка поверила мошенникам и потеряла 2 миллиона рублей

Сотрудник банка пытался отговорить женщину от сомнительно операции, но та больше поверила аферистам
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Женщина перевела деньги, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Женщина перевела деньги, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жертвой мошенников стала 59-летняя жительница Чебоксар. Неизвестные позвонили ей от имени представителей банка, клиентом которого она является, и сообщили о подозрительных операциях с использованием ее паспортных данных.

Женщину убедили, что на ее имя оформлен крупный кредит и, чтобы эти деньги не ушли на «сторонний» счет, пенсионерке нужно снять наличные и зачислить на личный счет. Потерпевшую тщательно проинструктировали по телефону, как необходимо действовать и что говорить в банке.

При этом «сотрудник МВД», с которым жительница Чебоксар также общалась по телефону, посоветовал не сообщать никому обо всех переговорах, чтобы не сорвать совершенно секретную операцию.

В итоге женщина оформила кредит в банке, несмотря на предупреждение настоящего сотрудника банка, сняла деньги и перевела неизвестным через систему платежей около 2 миллионов рублей.

После этого мошенники, которые в течение нескольких дней, с 24 по 26 июля, атаковали пенсионерку звонками, перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию.