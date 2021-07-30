Трамваи № 4 и 22 в Ульяновске на два вечера изменят маршруты

Фото: мэрия Ульяновска.

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрёстках улицы Ленина с улицами Александра Матросова и Железной Дивизии 30 и 31 июля с 20:00 до утра следующего дня будут изменены маршруты трамваев №4 и 22.

Таким образом, от конечной станции «УКСМ» в направлении центра они будут двигаться через 19-ый микрорайон по улицам Пушкарёва, Карла Маркса, Верхнеполевой, проспекту Нариманова и далее по маршруту до конечных станций «Огни Севера» и «Парк Юности».

При движении в сторону Засвияжского и Железнодорожного районов трамваи №4 и 22 поедут через остановку «Дамба».