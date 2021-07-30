В Набережных Челнах на дома устанавливают умные домофоны: в чем их преимущество

Фото: мэрия Набережных Челнов.

В челнинских домах стали появляться умные домофоны. От старых моделей новый гаджет отличается новой панелью, звуковым сигналом, камерой высокого разрешения. Благодаря ему можно увидеть посетителя по видеосвязи.

Открыть двери подъезда можно как с помощью привычного ключа, так и приложения, установленного на мобильный телефон. Заметим, что открыть дверь можно из любой точки мира, где есть интернет.

Домофон по желанию собственников квартир можно интегрировать с городскими службами экстренного реагирования, муниципальными и управляющими компаниями. Чаще всего жильцы выбирают кнопку 112. При определенной настройке можно также поговорить с гостем по видеосвязи, подключиться к камерам видеонаблюдения придомовой территории.

Умные домофоны устанавливаются в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» с подключением таких домофонов к программе «Безопасный город».

Установка и обслуживание нового домофона не несет дополнительных затрат для жителей. Для его установки достаточно обратиться с инициативой в управляющую компанию, обслуживающую дом, чтобы провести общее собрание и оформить необходимые документы. В случае, если дом обслуживается Дирекцией содержания городской инфраструктуры, это будет выполнено автоматически. Специалисты ДСГИ уже подключили 30 домофонов к сети «Безопасный город», в планах довести эту цифру в этом году до 162.