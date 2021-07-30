Не сдавших ПЦР-тесты после прилета из других стран татарстанцев оштрафовали почти на 4 миллиона рублей

Все прилетающие в Татарстан из зарубежных стран должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики и загрузить его результаты на портал госуслуг РТ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В аэропортах республики продолжается санитарно-эпидемиологический контроль: за сутки специалисты осмотрели 5 тысяч 690 пассажиров, из них 2 тысячи 345 прибыли из-за рубежа. Людей с признаками ОРВИ среди них не выявили.

Напомним, все прилетающие в Татарстан из зарубежных стран должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики и загрузить его результаты на портал госуслуг РТ. Если раньше сделать это нужно было в течение трех дней после прибытия, то с сегодняшнего дня этот срок увеличили до четырех календарных дней.

Если пассажиры международных рейсов результаты теста не загружают, им грозят штрафы. Так, на сегодня на таких нарушителей составлено 734 протокола. 533 человека получили штрафы, общая сумма которых составляет 3 миллиона 833 тысячи рублей.