Только на открытом воздухе и только для одного класса: Как пройдут праздничные линейки в школах Татарстана 1 сентября 2021 года

Во всех учреждениях образования республики продолжат работу утренние фильтры – к занятиям нельзя будет допускать учащихся и сотрудников с повышенной температурой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отменять торжественные линейки по поводу Дня знаний в Татарстане не планируют. Мероприятия 1 сентября 2021 года состоятся. Правда, только при соблюдении ограничений, введенных Роспотребнадзором республики.

Так, по словам руководителя пресс-службы ведомства, торжественные линейки 1 сентября в школах Татарстана можно будет проводить только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, которые действуют с прошлого года. Так, праздничные мероприятия можно будет организовывать для учащихся только одного класса или одной параллели на открытом воздухе.

На торжественных линейках будет обязательным соблюдение масочного режима. Проводить массовые мероприятия с учащимися из разных классов и из других школ запрещено.

Кроме того, во всех учреждениях образования республики продолжат работу утренние фильтры – к занятиям нельзя будет допускать учащихся и сотрудников с повышенной температурой.

- Всего за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, темп прироста остается на уровне 0,2%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 613 случаев, – сообщила Замалиева.

Под медицинским наблюдением в республике остаются 2700 человек с подозрением на COVID-19. В госпиталях, развернутых для лечения коронавируса, пневмонии и ОРВИ, сейчас находятся 3883 человека.

Всего выявлено 32 случая заражения британским штаммом вируса и 55 – индийским, причем все заболевшие не покидали пределы республики.