Ревакцинация от коронавируса в Татарстане: каким препаратом лучше прививаться

Через полгода после прохождения обоих этапов вакцинации необходимо ревакцинироваться. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вакцинация от коронавируса сейчас наиболее острый для Татарстана вопрос. Количество заболевших растет, но вывести темпы прививок на новый, более быстрый уровень. пока до конца не удается.

По словам заместителя министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимира Жаворонкова, сегодня в Татарстане имеется необходимый запас различных вакцин от ковида. В основном в республику поставляют «Спутник V» – за весь период прививочной кампании поступило порядка 845 тыс. комплектов вакцины.

Первоначально планировалось привить 60% населения, однако сегодня вирус мутирует и появляются новые штаммы, поэтому важно привить максимальное количество жителей, не ориентируясь на плановые показатели.

- Сегодня наша задача – значительно увеличить количество вакцинированных людей, у нас нет цели привить только 60%. Постоянно происходит мутация вируса. Поэтому, несмотря на то, что вакцина совершенствуется в зависимости от появления новых штаммов, ее эффективность все-таки несколько снижается. Например, эффективность вакцины против уханьского штамма превышает 90%, а против варианта «дельта» она уже ниже, - отметил Жаворонков.

Сейчас есть вероятность того, что в перспективе вирус продолжит мутировать, это будет сказываться на эффективности вакцины. Поэтому необходимо остановить распространение вируса с помощью своевременной прививочной кампании, подчеркивает замминистра здравоохранения РТ.

Через полгода после прохождения обоих этапов вакцинации необходимо ревакцинироваться, причем делать это специалисты рекомендуют независимо от количества антител в крови. При повторной вакцинации рекомендуется использовать ту же вакцину или аналогичную – например, если человек прививался «Спутником V», то ревакцинироваться можно «Спутником Лайт». Однако при повторной вакцинации допускается использование и другой вакцины.

- Другую вакцину человек выбирает, если после первой вакцинации наблюдались различные симптомы, например, повышение температуры. Но надо понимать, что такие симптомы – это показатель того, что иммунная система начала работать, и менять из-за этого вакцину все-таки не очень правильно, – считает Владимир Жаворонков.