Где сделать прививку от короанвируса в Казани: еще 4 пункта открылись в домах культуры

Всего на сегодняшний день в Татарстане вакцинацию прошли 813 тысяч 257 человек. Фото: Анастасия Осипова

С 30 июня в учреждениях культуры Казани в тестовом режиме заработали четыре дополнительных мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться можно в КДК им.Ленина, культурных центрах «Сайдаш», «Московский» и «Залесный». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, пункты вакцинации в домах культуры работают по графику учреждений.

- Мы посмотрим, как отнесутся к этому люди, на темпы вакцинации. Возможно, позже скорректируем время работы мобильных пунктов вакцинации в зависимости от активности жителей, – пояснил Жаворонков.

Отметим, что в казанском ЦУМе недавно возобновил работу еще один пункт вакцинации. Кроме того, мобильные пункты работают в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус».

Всего на сегодняшний день в Татарстане вакцинацию прошли 813 тысяч 257 человек, из них 579 тысяч 854 человека привились вторым компонентом вакцины. Таким образом, прививки получили 27% от общего населения республики.